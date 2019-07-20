شاهد .. مراسم رفع كسوة الكعبة المشرفة استعدادا لموسم الحج

نشرت إمارة منطقة مكة على حسابها في ” تويتر ” مقطع فيديو يتضمن مراسم رفع كسوة الكعبة استعدادا لموسم الحج للعام 1440 .

وقد شارك في هذا حوالي خمسون خياطا يعملون في المصنع الخاص بكسوة الكعبة المشرفة وذلك لكي يتمكنوا من رفع الثوب .

وأوضحت رئاسة شؤون الحرمين بالمملكة العربية السعودية أسباب القيام بذلك بإنه يأتي في إطار حماية والحفاظ على نظافته وسلامته ومنع العبث به وتعرضه لبعض الضرر كالتمزق بسبب تعلق الطائفين به ولمنع بعض الحجاج المعتقدين ببركة الكسوة .

وبشأن آلية رفع الكسوة أضافت رئاسة شؤون الحرمين إنه يتم رفع الكسوة مسافة 3 أمتار ثم تحاط بقطع من القماش الأبيض .. وإعادة الوضع إلى طبيعته بعد انتهاء موسم الحج .

وجرت العادة السنوية على رفع الجزء السفلي من كسوة الكعبة المشرفة في منتصف شهر ذي القعدة من كل عام قبيل موسم الحج كإشهار يعلم الناس بدخول وقت تأدية ركن الإسلام الخامس .