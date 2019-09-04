شاهد .. مشاجرة عنيفة داخل مستشفى في السعودية

انتشر مقطع فيديو على مواقع التواصل الإجتماعي وخاصة موقع ” تويتر ” لشجارا عنيفا رصدته أحد كاميرات المراقبة بمستشفى ” محمد بن ناصر ” في منطقة جازان بالمملكة العربية السعودية .

وكشفت ” صحة جازان ” عن تفاصيل الواقعة حيث حاول مرتجعين اثنين الدخول إلى قسم عناية القلب ولكن في خارج أوقات الزيارة المخصصة .

مما دفع حارس الأمن إلى منعهما .. وعندما قام بذلك تعدى عليها الرجلين لفظيا وجسديا ثم لاذا بالفرار .

وأوضحت ” صحة جازان ” أنه تم تحرير محضر بالواقعة والرفع للجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات اللازمة حيال الاعتداء على حارس الأمن .

وانتقد العديد من المغردين على موقع ” تويتر ” الواقعة مستنكرين غياب أجهزة الحماية اللازمة داخل المستشفى .. وطالبوا بضرورة تكثيف الحراسة الأمنية داخل المستشفيات وعدم دخول أي شخص المستشفى قبل الحصول على بيانات بطاقة الأحوال الخاصة به .