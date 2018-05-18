شاهد .. مشاجرة عنيفة عند “صراف بنك” في أول أيام رمضان

نشبت مضاربة بين شخصين عند صراف بنك الرياض في أول أيام من شهر رمضان، كما تدخل حارس البنك لفض الاشتباك إلا أنهما لم يهتما لحديثه. وأثار المقطع المتداول حالة من الغضب بين رواد التواصل الاجتماعي في المملكة، معتبرين أن تصرفهم عبارة عن أخلاق سيئة، وعلق مغرد، قائلا:”رمضان ما له دخل أخلاقهم السيئة وتربيتهم هي سبب قلة أدبهم ملايين صائمين ولا تضاربوا ولاغيره”.

وقال مغرد آخر:”هذي أول مضاربة رسمية في رمضان اللي بعدو”، بينما سخر مغرد ثالث من تصرفهم، قائلا:” المفروض بعد ما خلصوا مضاربة راحو يفطرون”. وتابع مغرد رابع:”أقسم بالله مافيه رجال تاركين الحارس يفرق بينهم وهم يتفرجون”.