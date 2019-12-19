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شاهد.. مصلون يسددون اللكمات لشاب في مسجد تاريخي باليمن بعد ضبطه متلبسا بفعل صادم في دورات المياه

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أثار العثور على نسخ من القرآن الكريم وأجزاء منه ممزقة داخل حمامات مسجد ” أبان ” التاريخي في مدينة كريتر بالعاصمة اليمنية ” عدن “، غضب المصلين الذين تمكنوا أخيرا من القبض على الفاعل.

وذكرت وسائل إعلام يمنية ” أن المصليين بعد صدمتهم مما وجدوه داخل حمامات المسجد التاريخي ، ليقرروا تتبع ورصد مكان الواقعة إلى أن تمكنوا أخيرا من ضبط الفاعل متلبسا، وأبرحوه ضربا وسددوا له اللكمات ، وتداول رواد مواقع التواصل مقطع مصور يوثق القبض على المتهم وضربه قبل تسليمه .
فيما رجحت مصادر أن الفاعل الذي تم ضبطه ربما يمتهن أعمال السحر والشعوذة بسبب فعلته ، في الوقت نفسه لم يصدر أي بيان رسمي من الجهات الأمنية عن هويته أو ملابسات الواقعة.

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