شاهد.. مصلون يسددون اللكمات لشاب في مسجد تاريخي باليمن بعد ضبطه متلبسا بفعل صادم في دورات المياه

أثار العثور على نسخ من القرآن الكريم وأجزاء منه ممزقة داخل حمامات مسجد ” أبان ” التاريخي في مدينة كريتر بالعاصمة اليمنية ” عدن “، غضب المصلين الذين تمكنوا أخيرا من القبض على الفاعل.
وذكرت وسائل إعلام يمنية ” أن المصليين بعد صدمتهم مما وجدوه داخل حمامات المسجد التاريخي ، ليقرروا تتبع ورصد مكان الواقعة إلى أن تمكنوا أخيرا من ضبط الفاعل متلبسا، وأبرحوه ضربا وسددوا له اللكمات ، وتداول رواد مواقع التواصل مقطع مصور يوثق القبض على المتهم وضربه قبل تسليمه .
فيما رجحت مصادر أن الفاعل الذي تم ضبطه ربما يمتهن أعمال السحر والشعوذة بسبب فعلته ، في الوقت نفسه لم يصدر أي بيان رسمي من الجهات الأمنية عن هويته أو ملابسات الواقعة.
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أثار العثور على نسخ من القرآن الكريم وأجزاء منه ممزقة داخل حمامات مسجد ” أبان ” التاريخي في مدينة كريتر بالعاصمة اليمنية ” عدن “، غضب المصلين الذين تمكنوا أخيرا من القبض على الفاعل.