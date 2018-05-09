شاهد: مواطن وزوجته يزوران الخادمة في إندونيسيا التي قتلت ابنتهما الرضيعة وعفوا عنها

قام مواطن وزوجته بزيارة الخادمة المنزلية التي أقدمت على قتل ابنته الرضيعة ذات الـ11 شهرا عن طريق كتم أنفاسها حتى فارقت الحياة.

وسافر المواطن غالب بن ناصر البلوي مصطحبا زوجته إلى إندونيسيا بدعوة من الحكومة الإندونيسية في أعقاب تنازله لوجه الله تعالى عن القاتلة، وتُدعى “ماسامة”، والتي صدر بحقها إعدام على خلفية قتلها في عام 1431هـ ابنته الرضيعة.

وخصصت الحكومة الإندونيسية رحلة سياحية له ولزوجته وعائلته برنامجا لزيارة عدد من المناطق السياحية في الأرخبيل الإندونيسي على حساب وزارة الخارجية الإندونيسية.

وزار المواطن وزوجته، وفقا لـ”الرياض”، العاملة الإندونيسية في منزلها في منطقة تشيربون في جاوة الغربية للاطمئنان عليها وعلى أسرتها برفقة وفد من وزارة الخارجية الإندونيسية.

يشار إلى أن الخادمة الإندونيسية كانت قد حوكمت في عام 2009، وجرت إجراءات محاكمتها حكم عليها بالقصاص، إلا أن المواطن تنازل عنها لوجه الله، وعادت أخيرا بعد قضاء مدة في السجن إلى بلدها في مارس الماضي.