الصفحة الرئيسية منوعات شاهد.. موسم الرياض ينطلق بمسيرة كرنفالية والعاب نارية ونافورة راقصة عملاقة!

شاهد.. موسم الرياض ينطلق بمسيرة كرنفالية والعاب نارية ونافورة راقصة عملاقة!

بواسطة -
1 64
موسم الرياض

موسم الرياض

انطلق موسم الرياض، في العاصمة السعودية، بمسيرة بوليفارد الكرنفالية وبمشاركة أكثر من 1500 مؤدٍ بأزياء تنكرية، بالإضافة إلى عرض دبابات هارلي، والألعاب النارية، والنافورة الراقصة العملاقة الأطول في المنطقة، وبحضور نحو 600 ألف زائر، بزيادة 10 أضعاف عن الطاقة الاستيعابية.

وتوالت ردود أفعال المواطنين والمواطنات الإيجابية على “تويتر” على البداية الناجحة غير المسبوقة في قطاع الترفيه على مستوى المملكة، وشاركوا الصور ومقاطع الفيديو من قلب الحدث، معبّرين عن سعادتهم الغامرة بالنقلة النوعية التي تعيشها المملكة على مستوى الترفيه، مشيدين كذلك بتنوع الفعاليات.

بدوره غرد تركي ال الشيخ، رئيس هيئة الترفيه في السعودية، ناشرا مقطع من حفل الافتتاح وكتب معلقا “الناس مبسوطه الحمدالله وضحكتهم بالدنيا … تستاهل كل خير يالسعودي”.

تعليق واحد

ماذا تقول أنت؟

الرجاء, التأكد من الأطلاع على قواعد الكتابة في نورت قبل نشر تعليقك.

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.