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شاهد.. ناشطة بريطانية تنزع أنفها على الهواء مباشرةً

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Jayne Hardman shows off her new prosthetic nose on 'This Morning'. Broadcast on ITV1 Featuring: Jayne Hardman When: 10 Apr 2018 Credit: Supplied by WENN **WENN does not claim any ownership including but not limited to Copyright, License in attached material. Fees charged by WENN are for WENN's services only, do not, nor are they intended to, convey to the user any ownership of Copyright, License in material. By publishing this material you expressly agree to indemnify, to hold WENN, its directors, shareholders, employees harmless from any loss, claims, damages, demands, expenses (including legal fees), any causes of action, allegation against WENN arising out of, connected in any way with publication of the material.**

سيدة تنزع أنفها على الهواء مباشرةً- بالفيديو

في محاولة منها لتوعية المواطنين من مخاطر مرض المناعة الذاتية الذي تعاني منه، قامت ​جاين هاردمان​ وهي ناشطة بريطانية بنزع أنفها على الهواء مباشرة في برنامج تلفزيوني صباحي.

وتحدثت هاردمان خلال الحلقة عن معاناتها مع هذا المرض الذي أدى إلى فقدانها لأنفها وإضطرارها لتركيب أنف تجميلي مثبت بمغناطيسات صغيرة.

ولاقت خطوة هاردمان هذه تعاطفاً كبيراً من قبل الحاضرين والمشاهدين، حيث أثنى الكثيرون على جرأتها للحديث والكشف عن معاناتها والقيام بهذه الخطوة على الهواء مباشرةً من دون خجل وكمبادرة منها لإحداث توعية جديّة حول خطورة هذا المرض وضرورة التنبه منه.Jayne Hardman shows off her new prosthetic nose on 'This Morning'. Broadcast on ITV1 Featuring: Jayne Hardman When: 10 Apr 2018 Credit: Supplied by WENN **WENN does not claim any ownership including but not limited to Copyright, License in attached material. Fees charged by WENN are for WENN's services only, do not, nor are they intended to, convey to the user any ownership of Copyright, License in material. By publishing this material you expressly agree to indemnify, to hold WENN, its directors, shareholders, employees harmless from any loss, claims, damages, demands, expenses (including legal fees), any causes of action, allegation against WENN arising out of, connected in any way with publication of the material.**

Jayne Hardman shows off her new prosthetic nose on 'This Morning'. Broadcast on ITV1 Featuring: Jayne Hardman When: 10 Apr 2018 Credit: Supplied by WENN **WENN does not claim any ownership including but not limited to Copyright, License in attached material. Fees charged by WENN are for WENN's services only, do not, nor are they intended to, convey to the user any ownership of Copyright, License in material. By publishing this material you expressly agree to indemnify, to hold WENN, its directors, shareholders, employees harmless from any loss, claims, damages, demands, expenses (including legal fees), any causes of action, allegation against WENN arising out of, connected in any way with publication of the material.**Jayne Hardman shows off her new prosthetic nose on 'This Morning'. Broadcast on ITV1 Featuring: Jayne Hardman When: 10 Apr 2018 Credit: Supplied by WENN **WENN does not claim any ownership including but not limited to Copyright, License in attached material. Fees charged by WENN are for WENN's services only, do not, nor are they intended to, convey to the user any ownership of Copyright, License in material. By publishing this material you expressly agree to indemnify, to hold WENN, its directors, shareholders, employees harmless from any loss, claims, damages, demands, expenses (including legal fees), any causes of action, allegation against WENN arising out of, connected in any way with publication of the material.**Jayne Hardman shows off her new prosthetic nose on 'This Morning'. Broadcast on ITV1 Featuring: Jayne Hardman When: 10 Apr 2018 Credit: Supplied by WENN **WENN does not claim any ownership including but not limited to Copyright, License in attached material. Fees charged by WENN are for WENN's services only, do not, nor are they intended to, convey to the user any ownership of Copyright, License in material. By publishing this material you expressly agree to indemnify, to hold WENN, its directors, shareholders, employees harmless from any loss, claims, damages, demands, expenses (including legal fees), any causes of action, allegation against WENN arising out of, connected in any way with publication of the material.**Jayne Hardman shows off her new prosthetic nose on 'This Morning'. Broadcast on ITV1 Featuring: Jayne Hardman When: 10 Apr 2018 Credit: Supplied by WENN **WENN does not claim any ownership including but not limited to Copyright, License in attached material. Fees charged by WENN are for WENN's services only, do not, nor are they intended to, convey to the user any ownership of Copyright, License in material. By publishing this material you expressly agree to indemnify, to hold WENN, its directors, shareholders, employees harmless from any loss, claims, damages, demands, expenses (including legal fees), any causes of action, allegation against WENN arising out of, connected in any way with publication of the material.**

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