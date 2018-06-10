شاهد.. نبيه بري يعلق على مسلسل “الهيبة” لـ تيم حسن

انتشر مقطع فيديو على صفحات مواقع التواصل الاجتماعي، لرئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري أثناء التقاط صورة تذكارية مع أحد زواره، قائلاً له بطريقة عفوية “مش هيدا جبل تبع المسلسل”.

الفيديو أعاد نشره تيم حسن، معرباً عن سعادته لمتابعة الرئيس بري للمسلسل “شهادة عزيزة وبتكبّر القلب يادولة الرئيس انك عمتحضر جبل شيخ الجبل شكراً مني تيم حسن وباسم كل فريق الهيبة العودة شكراً للكبير نبيه بري”.