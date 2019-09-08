شاهد .. نزيل يتعدى بالضرب على موظفة استقبال بفندق في السعودية

انتشر على مواقع التواصل الإجتماعي خلال الساعات الماضية مقطع فيديو لمواطن سعودي يتعدى بالضرب على سيدة تعمل موظفة استقبال في أحد الفنادق بمحافظة ” صبيا ” في المملكة العربية السعودية .

وكشفت موظفة الاستقبال عن سبب تعدي هذا الرجل عليها إلى أن الواقعة تعود عندما وصل إلى الفندق وطلب استئجار غرفة في الفندق وطلب منها الصعود للغرفة معه لينظر إليها قبل الاستئجار .

وأضافت : ” رفضت طلبه لعدم وجود عامل الفندق في ذلك الوقت .. وطلبت منه الانتظار ففاجأني بعبارات وقحة وسب أهلي ” .

مما دفعها بعد ذلك إلى سكب كوبا من القهوة الباردة في وجهه مما أثار غضبه وانهال عليها بالضرب وصفعها بيده حتى تدخل الموظفون لانهاء الموقف .

وتصدر هاشتاغ ” شخص يعتدي على موظفة فندق ” موقع ” تويتر ” وطالب المغردون السعوديين بسرعة القبض على المعتدي على الموظفة ومعاقبته وفق الأنظمة .

كما أمر أمير منطقة جيزان بالنيابة الأمير ” محمد بن عبد العزيز ” باتخاذ الجهات المختصة الإجراءات النظامية في الحادثة .

وكشف مصدر مسئول بالنيابة العامة السعودية عن مباشرة النيابة العامة التحقيق في هذه الواقعة وإنها لن تتهاون في التصدي لمثل هذه التصرفات والتحقيق مع كل من تقتضي المصلحة التحقيق معه .

وقال رجل الأعمال ” عبد الله طيري ” مالك الفندق أنه تم توكيل محامي للترافع في قضية الموظفة التي تم الاعتداء عليها أثناء تأدية عملها وأخذ كافة حقوقها وفق الأنظمة والقوانين .

وأكدت الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان أنها تتابع باهتمام هذه القضية وأشارت إلى ضرورة توفير بيئة عمل مناسبة وآمنة مع التدريب الجيد مما يحقق الكرامة والمنفعة للنساء والرجال على حد سواء .