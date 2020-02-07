شاهد نقاش محتدم بين شباب سعوديين: هل تاخذ من راتب زوجتك !؟

أظهر مقطع فيديو نقاش محتدم بين 5 شبان سعوديين بشأن مدى إمكانية أن يأخذ الرجل راتب زوجته ليصرف منه على شؤونه الخاصة وشؤون المنزل.

واحتدم النقاش بين الأشخاص وانقسموا إلى فريقين أحدهما يرى بأنه لا يجب على الرجل أن يأخذ من مال زوجته تحت أي ظرف أو مسمى، بينما يرى الجانب الآخر أن هذا الأمر ممكن بالفعل.

وضرب الفريق المعارض لأخذ مال الزوجة مثالا للفريق الآخر قائلا: “هل يأخذ أبوك من مال أمك.. هل ترضى أن يحدث ذلك”، فيما دعم الفريق الآخر موقفه بأن الحياة الزوجية مشاركة بين الإثنين في كل شيء.

وبشكل فكاهي امتد النقاش لأكثر من دقيقتين، وكل شخص متشبث برأيه، وكل ذلك وموثق المقطع يضحك بشدة في كل مرة يتم فيها طرح سؤال، ويقابل بإجابة مختلفة من الفريق الآخر.

ويبدو أن أحد المتحاورين أخذ النقاش على محمل الجد، فكانت تعبيرات وجهه تشير إلى رفضه لكل ما يقوله الجانب الآخر، وكان هذا الشخص من الداعمين لأخذ راتب الزوجة.

فيما اختتم أحد الشبان حديثه باقتراح أن يكون العلاقة بين الزوجين قائمة على النظام الأمريكي بمعنى أن يتقاسم الإثنين المعيشة ويتحملاها معا.