شاهد.. وزير إيطالي سابق يصفع صحفيًا على الهواء

أقدم وزير الاتصالات، الإيطالي السابق، ماريو لاندولفي، على صفع الصحفي نانييلو لوب على الهواء، بعد شد ورد بينهما في الكلام، حيث تبين أن أسئلة الصحفي وتعليقاته لم تعجب السياسي.

وكان الصحفي يحاول استجواب الوزير السابق ضمن برنامج “Non è l’Arena” الذي تبثة القناة الإيطالية “LA7”.

وشغل لاندولفي منصب وزير الاتصال بين 2005 و 2006 ، خلال الحكومة الثالثة لسيلفيو بيرلوسكوني، كما شغل سابقًا عضوية البرلمان.

وسبق أن أثار مشاكل العام 2000 مع رجال الإعلام، حيث رفع قضية بالتشهير ضد صحفي يدعى غاد لارنير، لكن القضاء انتصر للأخير وحكم ببراءته.