شاهد .. ولادة طفلة ب 4 أرجل و 3 أذرع في الهند

نشرت صحيقة ” الديلي ميل ” البريطانية عن وضع إمرأة هندية تدعى ” راجو ” البالغة من العمر 24 عاما لتوأمين ” صبي وفتاة ” يوم الجمعة الماضية .. وأن الطفلة ولدت ب 4 أرجل و 3 أذرع بعد أن انضم إليها طفل آخر في الرحم أثناء شهور الحمل وكانت ملتصقة به .

وتمت عملية الولادة في مستشفى بمدينة تونك في راجستان والتي كانت ولادة طبيعية .

وجاء الصبي بحالة صحية وجسدية جيدة بينما الفتاة مجموعة إضافية من الأرجل والأيدي تغطي كامل صدرها وبطنها .

ويعتقد الأطباء أن الام ربما كانت حاملا فى ثلاثة توائم وأن الطفل الثالث هو من انضم واتحد مع الفتاة في جسد واحد داخل الرحم مما تسبب في تلك الحالة .

وعانت الطفلة بمجرد ولادتها من مشكلة في التنفس ووضعها الأطباء على جهاز التنفس الصناعي وحالتها الآن أصبحت مستقرة .

ويقول الأطباء المشرفون على حالة الطفلة الصغيرة أن التشخيص المبدئي يعطي أملا أنه من الممكن إزالة هذه الأطراف من خلال الجراحة .

يذكر أن الأم وزوجها كانا ينتطران أول طفل لهما وأنهما لم يذهبا قط إلى أي طبيب لمتابعة الحمل أو إجراء الأشعة السينية ولم يعلما أبدا أنهما سيرزقان بتوأم .