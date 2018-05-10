شاهد.. ولي عهد دبي يفترش الرصيف في شيكاغو ويأكل الهمبرغر والبيتزا

وثق ولي عهد دبي الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم الشهير بـ”فزاع”، مقاطع مصورة له، أثناء قضائه وقتًا بصحبة آخرين في ولاية شيكاغو الأمريكية.

وظهر ولي العهد بغاية العفوية والبساطة وهو يفترش الرصيف مع آخرين ليتناولوا وجبات سريعة كالهمبرغر والبيتزا.

وسبق أن نشر الشيخ حمدان عبر حسابه الرسمي “انستغرام”، الذي يشارك فيه متابعيه بالعديد من تفاصيل يومياته، صورة له وهو معلق في أعلى ناطحة سحاب في شيكاغو.

ويقوم ولي العهد حاليًا بجولة سياحية في الولايات المتحدة الأمريكية، وعلى الأخص في شيكاغو ونورث كارولينا.