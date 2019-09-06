شخص إسترالي يغتصب ابنته ويسبب لها اضطراب عقلي

حكمت ​المحكمة الإسترالية​ بسجن ريتشارد هاينز الذي يبلغ من العمر 74 عاما مدة خمسة وأربعين عاما، وذلك بعد ان ادّعت عليه ابنته جيني هاينز (49 عاما) باغتصابها وتعذبيها.

وفي التفاصبل ان جيني عانت من ​الاغتصاب​ من قبل أبيها منذ طفولتها الى ان بلغت الـ 11 عاما، ونتيجة لذلك اصبح عندها اضطراب عقلي عبارة عن تعدد الشخصيات.

وعند ادلائها بشهادتها امام المحكمة، اختلقت لنفسها 33 هوية مختلفة، وذلك من اجل تذكر الأحداث التي حصلت معها، والتي هي عبارة عن جحيم أدخلها به والدها.