شرطة هيوستن تبحث عن أدلة في مقتل طبيب بوش الأب

قالت السلطات الأمريكية إن شرطة هيوستن تفحص مقطع فيديو التقطته كاميرات مراقبة، وتتبع معلومات فيما يتعلق بقتل طبيب قلب كان في وقت من الأوقات يعالج الرئيس الأمريكي السابق جورج بوش (الأب)، وقُتل بالرصاص بينما كان يقود دراجة في المركز الطبي بالمدينة

وقالت الشرطة إن مارك هوسنكت (65 عامًا) قُتل صباح يوم الجمعة على يد رجل يعتقد أنه في الثلاثينيات من العمر أطلق النار مرتين على الأقل صوبه من على دراجة، بينما كان الطبيب في طريقه للعمل بالمركز الذي يضم عددًا من المستشفيات والمنشآت الطبية

المصدر: erem.com

المزيد عن هذا الموضوع على الروابط التالية:

Skynewsarabia.com : طبيب “الرئيس الأميركي” قُتل بالرصاص

Sabq.org : مجهول يقتل طبيب بوش الأب