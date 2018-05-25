شركة حلويات تعتذر من ميغان ماركل.. والسبب !

أحدث منشور نشرته إحدى شركات الحلويات الألمانية جدلاً واسعاً حيث إتهمها الكثيرون بإساءتها للممثلة الأميركية ​ميغان ماركل​ زوجة الأمير هاري وبالعنصرية.

وجاء ذلك بعد نشر إحدى صفحات الشركة عبر مواقع التواصل الإجتماعي صورة ماركل وكأنها قطعة من الشيكولاتة وعلأذق على الصورة بالقول:” إلى ماذا تنظرين؟ ألا تريدي أنت أيضا أن تكوني ميجان (ماركل) اليوم”؟

وتداول عدد كبير من المستخدمين الصورة بعد ان أثارت غضبهم، مما دفع بالشركة إلى حذفها، ووصف المتحدث الرسمي باسم الشركة لألمانية المنشور المحذوف بـ”الغبي والمحرج” بحسب ما نقلت الـBBC.

وكتبت الشركة لاحقاً إعتذاراً عبر صفحتها الخاصة قائلةً:” عالم سوبر ديكسمان مليء بالألمان ومتنوع، وأبعد ما يكون عن أفكار العنصرية”.‎