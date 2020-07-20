وجه الإعلامي المصري ” شريف مدكور ” رسالة لسيدات مصر في تعليقه على ظاهرة التحرش التي انتشرت في الآونة الأخيرة وكيفية تعاملهم معها وذلك خلال إحدى حلقات برنامجه ” شارع شريف ” .

فقال شريف مدكور : ” بصوا بقى يا بنات وستات مصر حضرتك هتنزلوا الشارع وغنتوا كلكو ثقة بالنفس وقوة واللي فيكو بتقدر تروح مركز شباب أو نادي أو على النت تتفرج على الحاجات اللي ليها علاقة بالفنون القتالية والدفاع عن النفس تقعد تتفرج على الحاجات دي ” .

وتابع : ” انزلوا الشارع لابسين اللي إنتو عايزينه بالطريقة اللي تناسب شخصياتكم مش بالطريقة اللي تناسب المجتمع أو الشارع اللي إنتوا فيه ” .

وأضاف : ” زي ما بقى فيه ظاهرة التحرش يبقى فيه ظاهرة الستات في مصر جدعة وبتعرف تاخد حقها بنفسها وبتعرف تضرب وبتعرف لما واحد يلمسها أو يشتمها أو يقولها كلمة خادشة للحياء هتعرف تديلو بالبونية أو بالبوكس توقعه ” .

وأشار إلى إنه يتمنى أن يقال في العالم أن نساء مصر أقوياء و ” ناشفين ومحدش يقدر عليهم ” على حد قوله .