شقيقة أمير قطر مولعة باقتناء اللوحات الفنية الشهيرة وتشتري لوحة “رسام فرنسي” بسعر خرافي !

أكدت مصادر صحافية أن الشيخة المياسة بنت حمد آل ثاني، شقيقة الشيخ تميم بن حمد والتي تبلغ من العمر 29 عاماً، مولعة باقتناء اللوحات الفنية الشهيرة، وتدفع مقابل بعضها ملايين الدولارات.

ووفقًا لصحيفة سبق قالت المصادر أن شقيقة أمير قطر تمكنت من شراء لوحة للرسام الفرنسي الشهير، بول سيزان، في إحدى رحلاتها إلى أوروبا بـ250 مليون دولار، وتقدر ميزانيتها السنوية التي تنفق على شراء اللوحات الفنية فقط، بمليار دولار.

كما أنها دفعت 142 مليون دولار لشراء إحدى ثلاثيات الفنان الإيرلندي فرانسيس بيكون.

وقالت مصادر وفقًا لما نشره موقع 24 الإماراتي أن الشيخ المياسة بنت حمد، استغلت منصبها كرئيس مجلس أمناء متاحف قطر آثار وأنفقت 4 مليارات دولار منذ 2014 لشراء لوحات فنية لا يصل ثمنها لهذا الحد.