شيخ ازهري: “الشبكة جزء من المهر ولا تحل للمخطوبة الا بعد الزواج”

قال الشيخ أحمد صبري، من علماء الأزهر الشريف: إن الشبكة جزء من المهر، ولا تحل للمخطوبة إلا بعد عقد الزواج أو الدخول فقط، لافتًا إلى أن المرأة لها نصف المهر في حالة عقد الزواج، أما في حالة الدخول فلها كل المهر.

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وأضاف خلال لقائه ببرنامج “منهج حياة”، المذاع على قناة “العاصمة”، أن الشبكة ليست عقدًا ولكنها وعد بالزواج، لافتًا إلى أن الشرع أقر أحقية الفتاة في الشبكة في حالة عدم إتمام الزواج بشرط أن يكون للخاطب تاريخ أسود في عدد كبير من الخطوبات، وأنه ليس ناضجًا بالحجم الذي يجعله قادرًا على تحمل المسئولية والزواج.