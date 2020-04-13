بعد تردد شائعات حول تورط الفنانة المغربية ” ميساء مغربي ” في قضية مخدرات داخل شقة في دبي .

خرج الإعلامي الإماراتي ” صالح الجسمي ” للرد على هذه الشائعة ونفيها من خلال مقطع فيديو عبر تطبيق ” سناب شات ” ومؤكدا على أن ميساء مغربي تعتبر من أكثر الفنانات احتراما .

فقال : ” تصدر اليوم هاشتاج غبي عن مشاهير الحشيش وإعلامي آخر إسمه الحمراني يذكر فيه إنه تم القبض على أحد مشاهير السوشيال ميديا السعوديين المقيم هنا في دبي ومعه فنانة سورية تدعي دائما إنها سعودية ” .

وتابع : ” أنا مو ممكن أعلق على أمور ما أعلن عنها صراحة من قبل الإعلام الأمني بشرطة دبي أو أعلق على حاجة ربنا ساتر عليها وتيجي انتي تفضحيها وممكن تكون مو صحيحة ” .

وعن ميساء مغربي قال : ” أنا كلمتها الصبح وهذا الكلام عار تماما من الصحة وأعربت عن ضيقها من هذا الأمر .. الفنانة ميساء مغربي فنانة محترمة ولها احترام بالوسط الفني عيب يا الذباب الإلكتروني أن تضع إسم فنانة محترمة في هاشتجات غبية وقذرة ” .