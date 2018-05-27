صالح المغامسي ينقل ماذا قال له محمد بن سلمان عن “الاسلام الوسطي المعتدل”… فيديو

أعلن إمام وخطيب مسجد قباء بالمدينة المنورة، الشيخ صالح المغامسي، تفاصيل لقائه بولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، وحديثهما حول قضية أهمية الاعتدال والإسلام الوسطي.

وقال المغماسي، خلال حديثه أمس لبرنامج “من الصفر” على قناة mbc، الذي يرأس تحريره ويقدمه الإعلامي مفيد النويصر: “التقيت الأمير محمد بن سلمان، وتجاذبنا الحديث حول هذه القضية. أذكر أن سموه قال بمعنى قريبا من اللفظ.. (نحن ليس أمامنا إلا أن نقبل هذه الرايات المتطرفة، ونتبعها، وهذا جنون، أو نقبل بالرايات التغريبية الكامنة، ونكون وراءها، وهذا ضعف، فليس لنا إلا خيار الإسلام الوسطي المعتدل الذي نسير فيه)”.

وأضاف: “والحق، إن هذه الكلمات مطمئنة جدا. ولا ريب أن الأمير محمد هو ابن الملك سلمان، الذي هو قارئ من قراء التاريخ، ليس قارئا بصريا بل يقرؤه ببصيرته”.

وتابع إمام وخطيب مسجد قباء: “أي أحد تقف أمامه من الملوك أو الأمراء والسلاطين والحكام هو في سائر أمره”.