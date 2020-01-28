صحافية تتعرض للتهديد بعد ان اعادت “قضية اغتصاب كوبي براينت” الى الواجهة

طردت صحيفة “واشنطن بوست” الصحافية ​فيليشيا سونميز​ بها بعد ان اعادت نشر مقال قديم لقصة اتهام لاعب كرة السلة العالمي الراحل ​كوبي براينت​ بالاغتصاب، بعد مرور يوم على وفاته وابنته في حادث تحطم طائرة هليكوبتر.

ونشرت فيليشيا سونميز مقال بعنوان : “قضية اغتصاب كوبي براينت المزعجة.. دليل الحمض النووي، وقصة المتهم”، وضجت مواقع التواصل الاجتماعي بهذا المنشور واتت ردات الفعل عنيفة على الصحافية خصوصا انها تفتح موضوعا قديما بعد وفاة المعني وقالت سونميز إنها تلقت تهديدات بالقتل وكتبت: “إلى الأشخاص البالغ عددهم 10,000 (حرفيًا) الذين علقوا عبر البريد الإلكتروني وأرسلوا لي تهديدات بالقتل والإساءة، يرجى قضاء بعض الوقت في قراءة القصة – التي كتبت قبل 3 سنوات إنها ليست مكتوبة بواسطتي”. وختمت :”أي شخصية عامة تستحق التذكر في مجملها حتى لو كانت هذا الشخصية محبوبة أو مثيرة للقلق”.