صحافية تحرج ميغان ماركل بكشف ثمن أقراطها البخس وتفجر مفاجأة.. “استعارتها”

استعاد متابعو دوقة ساسكس ميغان ماركل الإطلالة التي اعتمدتها خلال حضورها حفل زفاف ميشا نانو ومايكل هيس في العاصمة الإيطالية روما منذ أيام قليلة.

وأثار هؤلاء ضجة كبيرة بسبب تفصيل تضمنته هذه الإطلالة. وذكر تقرير للنسخة الفرنسية من موقع مجلة Gala أن الدوقة اختارت لحضور هذه المناسبة فستاناً أسود من Valentino بقيمة 8900 جنيه استرليني.

وأحدث هذا السعر ضجة كبيرة لكن الكثير من التعليقات ركزت بعد ذلك على الأقراط التي أضافتها إلى اللوك.



وكشفت ريبيكا إنغليش، مراسلة Daily Mail المتخصصة في الشأن الملكي، من خلال حسابها على “تويتر” أن هذه الأقراط ليس ملكاً لميغان.

وغردت: “الأقراط الذهبية التي تزينت بها ميغان ماركل فينتدج وقد استعارتها من صديقة اشترتها بـ5 جنيهات فقط من متجر London Portobello Market”.

ويشار إلى أن زوجة الأمير هاري توجهت برفقته بعد ذلك إلى جنوب أفريقيا للقيام بجولة ملكية.