تداول رواد مواقع التواصل الإجتماعي تصريحا لصحفي تركي يدعى ” ايمرة اكتشاي ” والذي هاجم من خلاله العرب واصفا إياهم ب ” الأبقار ” وذلك بسبب نسب المشاهدة العالية للمسلسلات التركية .

فقال في تصريحه : ” العرب بالنسبة لنا كالأبقار الذين يتم حلبهم .. ينتقدون دولتنا ثم يشترون مسلسلاتنا بأعلى الأسعار وتتصدر المشاهدات في بلادهم ” .

وأثار ذلك التصريح غضب المتابعون الذين انهالت تعليقاتهم مهاجمة له واتهمته بالعنصرية .

كما علق البعض بأنهم لا يتابعون المسلسلات التركية فهي أصبحت موضة قديمة كانت قبل عدة سنوات أما الآن انتشرت المسلسلات الكورية ومسلسلات منصة نتفليكس .