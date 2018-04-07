صحن خضار يُثير بلبلة في مطعم لبناني بلندن.. والسبب!

ضجّت مواقع الأخبار العالمية في الساعات الأخيرة بصورة لصحن خضار قُدم في أحد المطاعم اللبنانية في نوتينغ هيل بلندن.

وفي التفاصيل، فقد تذمرت سيدة تُدعى داون وليامز من ليفربول من صحن الخضار الذي قُدم في مطعم الواحة على اعتبار أنه سلطة غير مقطّعة.

وبالرغم من أن مدير المطعم شرح لداون أن صحن الخضار هذا يتم تقديمه كتقليد لبناني على كلّ مائدة إلا أنها أصرت على الأمّر.

نُشير إلى أن صورة صحن الخضار الشهير نُشرت عبر Imgur حيث تمّت مشاهدتها آلاف المرات ونالت تعليقات ساخرة كثيرة.

الجدير ذكره، أن سعر هذا الصحن بلغ 2.10 $ وتم تقديمه مع صحن من الخبز والزيتون.