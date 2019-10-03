صورة لحفيدة ” نادية لطفي ” تشعل مواقع التواصل الإجتماعي .. والجمهور : الحلاوة عندكو بالوراثة

تداول رواد مواقع التواصل الإجتماعي على مقعي ” تويتر ” و ” فيس بوك ” صورة لحفيدة الفنانة المصرية ” نادية لطفي ” .
وانتشرت الصورة بشكل سريع ولاقت إعجابا كبيرا من جانب متابعي مواقع التواصل والذين أبدوا إعجابهم بجمالها وأنوثتها .
كما جاءت تعليقاتهم حول وجه الشبه الكبير بين الفنانة نادية لطفي وحفيدتها وبإن الحفيدة نسخة طبق الأصل منها .
فجاءت التعليقات مثل : ” شكل الحلاوة عندكو بالوراثة ” و ” حلوة ماشاء الله زى جدتها ” و ” فيها شبه كبير من جدتها ” و ” أنوثة طاغية وجمال ماشاء الله ” .
حفيدة الكراش بتاعتي زمان الحلوة نادية لطفي 😍😍😍😍😍 pic.twitter.com/WbU60SpByM
— أحمد المقدامي (@Piratejacksparo) October 1, 2019