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صورة لحفيدة ” نادية لطفي ” تشعل مواقع التواصل الإجتماعي .. والجمهور : الحلاوة عندكو بالوراثة

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تداول رواد مواقع التواصل الإجتماعي على مقعي ” تويتر ” و ” فيس بوك ” صورة لحفيدة الفنانة المصرية ” نادية لطفي ” .

وانتشرت الصورة بشكل سريع ولاقت إعجابا كبيرا من جانب متابعي مواقع التواصل والذين أبدوا إعجابهم بجمالها وأنوثتها .

كما جاءت تعليقاتهم حول وجه الشبه الكبير بين الفنانة نادية لطفي وحفيدتها وبإن الحفيدة نسخة طبق الأصل منها .

فجاءت التعليقات مثل : ” شكل الحلاوة عندكو بالوراثة ” و ” حلوة ماشاء الله زى جدتها ” و ” فيها شبه كبير من جدتها ” و ” أنوثة طاغية وجمال ماشاء الله ” .

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