صورة مسربة.. لماذا بكى زعيم كوريا الشمالية؟

تداولت وسائل إعلام يابانية شريط فيديو سرياً يظهر زعيم كوريا الشمالية كيم جونغ أون وهو يجهش بالبكاء خلال استعراض الأوضاع الاقتصادية ببلاده.

وأظهر شريط الفيديو وفقاً لـ”وسائل إعلام يابانية”، زعيم كوريا الشمالية وهو يقف على أحد سواحل بلاده فيما تنهمر دموعه بشدة، كما يصاحب الصورة صوت مُعلق يتحدث عن بكاء “كيم”؛ بسبب فشله في تحسين الاقتصاد.

وكشف مواطن من كوريا الشمالية كواليس هذا التسجيل، مبيناً أنه ضمن فيلم وثائقي انتشر في أبريل الماضي وشاهده أعضاء كبار بالحزب الحاكم ومسؤولون بالحكومة.

بدورهم يرى مراقبون أمريكيون أن بكاء زعيم كوريا الشمالية يكشف السياسة الناجحة للرئيس دونالد ترامب في الضغط على “كيم” من خلال نظام العقوبات، لافتين إلى أن الفيديو يشير أيضاً إلى تغيرات كبيرة في السياسة الكورية الشمالية خلال الفترة المقبلة.