شاهد لافتة في محل تجاري بالرياض تستفز السعوديين.. ومطالبات بالمعاقبة

تداول مغردون على منصة التواصل الاجتماعي “تويتر” صورة أبرزها أحد متاجر الملابس الرياضية الشهيرة بمدينة الرياض، مستنكرين وضع هذه الصورة بالمحل معتبرينها تمثل إساءة للموظف السعودي.

وتظهر الصورة لوحة مكتوب عليها: “أمين الصندوق السعودي غائب عن الدوام”، حيث ذكرت مصادر أن اللوحة تم وضعها بشكل بارز من قِبل مقيم من جنسية عربية يعمل بالمحل، ولكن تمت إزالتها لاحقاً.

وطالب مغردون بمحاسبة المسؤول عن طباعة هذه اللوحة وإبرازها ومعاقبة المحل على وضع اللوحة التي تسيء للموظفين السعوديين، حيث طالب بعضهم بسعودة وظائف المحل بنسبة 100%. ولم يصدر حتى اللحظة توضيح من المحل حول صورة اللوحة المتداولة، كما لم تعلق أي جهة رسمية عليها.