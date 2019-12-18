صورها في لقاءاتهما الزوجية وهددها بفضحها.. فقتلته!

تلقى رئيس مباحث مدينة أكتوبر بمحافظة الجيزة؛ بلاغاً من مستشفى أكتوبر العام بوصول موظف بمستشفى المنيل (31 سنة)، مقيم الحي السادس عمارات، بمدينة 6 أكتوبر مصاباً بجرح طعني بالصدر.

بالانتقال والفحص تبين قيام زوجته 30 سنة بطعنه، بسبب وجود خلافات دائمة بينهما وتعديه عليها بالضرب، وطلبت منه الطلاق أكثر من مرة، إلا أنها علمت مؤخراً قيامه بتصويرها خلال علاقتهما الزوجية لتهديدها في حالة طلب الطلاق مرة أخرى.. الأمر الذي أثار حفيظتها وتوجهت إلى مطبخ الشقة وأحضرت سكينا وسددت له طعنة في القلب، وتم نقله المستشفى فى حالة خطرة، وألقى القبض على الزوجة المتهمة، وتم تحرير محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة التي باشرت التحقيق.

واعترفت الزوجة، أمام النيابة بأنها نفذت الواقعة انتقاماً من زوجها، لأنها فوجئت بقيامه بتصوير فيديو للعلاقة الزوجية بينهما، وبتفيش هاتفه تبين لها أنه يقوم بتصوير العلاقة منذ فترة كبيرة، وبسؤاله أخبرها أنه سينشر تلك الفيديوهات في حالة طلبها الطلاق أو انفصالها عنه.

وأضافت: “إحنا متزوجين من فترة كبيرة، وفي بينا مشاكل لأنه هو بيضربني باستمرار، وطلبت منه الطلاق أكتر من مرة وهو دايما بيرفض، ولما لقيته بيصورني وإحنا مع بعض في العلاقة، سألته ليه قال: علشان متطلبيش الطلاق تاني.. روحت المطبخ ومسكت السكين وغرستها فى قلبه.. يستاهل”.

وعقب تسجيل اعترافات المتهمة، أصدرت النيابة قراراً بحبسها لمدة أربعة أيام على ذمة التحقيقات، وطلبت تحريات المباحث حول الواقعة، ولا تزال التحقيقات مستمرة.