نشرت شبكة ” MSN ” مجموعة من الصور التي التقطت للأميرة الراحلة ” ديانا ” من زيارتها لإحدى دول الخليج منذ ما يقرب من 31 عاما .

وظهرت الأميرة ديانا في الصور وهي تجلس في إحدى الخيم العربية على الأرض وتشرب الشاي برفقة مضيفيها .

وأشار الموقع إلى أن زوجها الأمير تشارلز كان يشاركها في تلك الزيارة وأن الدولة كانت دولة الإمارات وهو ما تم ذكره في كتاب ” السفر مع ديانا ” الذي ألفه صحافي كان غالبا ما يرافق تنقلاتها .

وأن تلك الزيارة جاءت في وقت انتشار أخبار عن حدوث خلافات بينهما وعن قرب انفصالهما .. وأنهما طلبا المكوث في غرفتين منفصلتين .

ومما ذكره أيضا أن الأميرة ديانا والأمير تشارلز التقيا حينها بالراحل الشيخ ” زايد بن سلطان آل نهيان ” .. و في اليوم الأخير للزيارة غادر الأمير تشارلز إلى الرياض في زيارة خاصة وتركها في دبي بضيافة الشيخ ” محمد بن راشد آل مكتوم ” الذي دعاها للتسوق في السوق الحرة لكنها رفضت ذلك خشية أن تتهمها الصحافة الصفراء بالتبذير .