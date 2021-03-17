أثار الفريق ضاحي خلفان نائب رئيس شرطة دبي تساءولات حول حقيقة وجود بلقيس، ملكة سبأ، وذلك عبر سلسلة تغريدات اطلقها عبر حسابه على تويتر.

وبدأ ضاحي خلفان تميم الموضوع بتغريدة ساخرة قال فيها: “هل بلقيس تعني بيل غيتس…وأن اصلها يهوديا ؟؟” ثم كتب “هناك ربما وثائق لدى اليهود بملكيتهم لقصر بيل غيتس او بلقيس.”.

هناك ربما وثائق لدى اليهود بملكيتهم لقصر بيل غيتس او بلقيس. — ضاحي خلفان تميم (@Dhahi_Khalfan) March 17, 2021

وتابع ان اصلها قد يكون اثيوبيا واعتنقت الديانة اليهودية ليسخر بعدها من ان تكون قحطانية بالقول “ما بتكون قحطانية لان تقول الروايات ان وجهها وجه امرأة وساقيها من كثر الشعر كالرجل”.

الاثيوبيون يقولون هي اثيوبية اعتنقت اليهودية — ضاحي خلفان تميم (@Dhahi_Khalfan) March 17, 2021

الغريب انهم قالوا لها قومها نحن اولو باس شديد…طيب معنى ذلك انها مع هذه القوة والشدة حكمتهم بلقيس ..افا !!.. — ضاحي خلفان تميم (@Dhahi_Khalfan) March 17, 2021

وقد تفاعل عدد من المتابعين مع تغريدات ضاحي خلفان حيث وافقه البعض في كلامها حيث كتب احدهم: “لا يوجد اي نقش في مملكة سبأ في مأرب او اي من مناطق جنوب الجزيرة يذكر اسم بلقيس او اي إمرأة ملكة حكمت مأرب بهذا الاسم او اي اسم آخر مما يعني ان بلقيس ليست في اليمن”.

القرآن على لسان الهدهد قال : جئتك من سبأ بنبأ …

القرآن أصدق أم النقوش !!!



إلا إذا أثبت أن سبأ التي في القرآن غير سبأ التي باليمن ، عندها كل شيء سيتغير بلقيس والجنتين وسيل العرم…. الخ — احمد العريجي البكري الكناني (@a_orije) March 17, 2021

فيما علق شاعر يمني بالقول “بلقيس اليمن هي الحضارة يا اعراب الصحراء”.

هذا يمكن يغرد وهو سكران لم يقرأ التاريخ عن الملكه بلقيس التى ذكراها الله في محكم التنزيل وهو القرآن الكريم — الصقر المجروح (@bmhywb1) March 17, 2021