أثار الفريق ضاحي خلفان نائب رئيس شرطة دبي تساءولات حول حقيقة وجود بلقيس، ملكة سبأ، وذلك عبر سلسلة تغريدات اطلقها عبر حسابه على تويتر.
وبدأ ضاحي خلفان تميم الموضوع بتغريدة ساخرة قال فيها: “هل بلقيس تعني بيل غيتس…وأن اصلها يهوديا ؟؟” ثم كتب “هناك ربما وثائق لدى اليهود بملكيتهم لقصر بيل غيتس او بلقيس.”.
وتابع ان اصلها قد يكون اثيوبيا واعتنقت الديانة اليهودية ليسخر بعدها من ان تكون قحطانية بالقول “ما بتكون قحطانية لان تقول الروايات ان وجهها وجه امرأة وساقيها من كثر الشعر كالرجل”.
وقد تفاعل عدد من المتابعين مع تغريدات ضاحي خلفان حيث وافقه البعض في كلامها حيث كتب احدهم: “لا يوجد اي نقش في مملكة سبأ في مأرب او اي من مناطق جنوب الجزيرة يذكر اسم بلقيس او اي إمرأة ملكة حكمت مأرب بهذا الاسم او اي اسم آخر مما يعني ان بلقيس ليست في اليمن”.
فيما علق شاعر يمني بالقول “بلقيس اليمن هي الحضارة يا اعراب الصحراء”.