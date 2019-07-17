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ضباط بمطار برشلونة يكتشفون مفاجأة أسفل “باروكة” مسافر كولومبي !

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اكتشفت الشرطة الإسبانية نصف كيلو “كوكايين” أسفل شعر مستعار لمسافر كولومبي في مطار برشلونة الدولي، بحسب ما ذكرت صحيفة “نيويورك بوست”.
وقالت الشرطة، أمس الثلاثاء، إن الرجل كان غاضبا جدا حين تم اكتشاف الكمية والتي تصل قيمتها إلى 34 ألف دولار أمريكي، مشيرة إلى أن شعره الغريب وغير المتناسب جذب انتباه الضباط.

وأشارت إلى الشعر المستعار “الباروكة” لم يكن مناسبا للرأس وبدا واضحا أن هناك شيئا غريبا يحدث، لذا فإن رجال الشرطة قرروا إيقافه.
وأضافت أن الرجل في منتصف العمر تقريبا، مشيرة إلى أن مهربي المخدرات يسعون دائما لابتكار طرق جديدة للتهريب في محاولة للتخلص من الضوابط القانونية.

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