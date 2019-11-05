ضبط مصنع للخمور تديره امرأة في الرياض

نشر حساب ” السناب الأمني ” عبر تطبيق سناب شات مقطع فيديو يكشف عن ضبط مصنع للخمور في أحد المنازل بحي ” طويق ” بمنطقة الرياض .

حيث يوثق مقطع الفيديو لحظة مداهمة الدوريات السرية التابعة لشرطة الرياض للمنزل الذي استخدم كمصنع لتعبئة الخمور وتديره امرأة من جنسية إفريقية .

وظهرت المرأة به أثناء تعبئتها لعبوات الخمور تمهيدا لترويجها .. كما أظهر الكميات الكبيرة التي ضبطت في المكان والعبوات الجاهزة للتوزيع والأدوات التي تستخدم في التصنيع من مواد تنظيف وما إلى غير ذلك .. إضافة إلى ” المباخر ” التي تستخدم لتضليل السكان وتغطي على الروائح الكريهة الناتجة عن تصنيع الخمور .