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” طارق رمضان ” حفيد حسن البنا يعترف بإقامة علاقات جنسية والكذب في قضايا الاغتصاب

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ظهر المفكر الإسلامي ” طارق رمضان ” وحفيد مؤسس جماعة الإخوان المسلمين ” حسن البنا ” في برنامج ” بوغدان ديغيكت ” على قناة  ” بي إف تي في ” الفرنسية في أول ظهور له من سنتين وبعد خروجه من الاعتقال الذي دام ل 9 أشهر .

وخرج طارق رمضان بتصريحات مثيرة للجدل في هذا اللقاء حيث اعترف بممارسة الزنا بإقامة علاقات جنسية خارج إطار الزواج مع الناشطة النسائية ” هندة عياري ” وامرأة من ذوي الاحتياجات الخاصة تدعى ” كريستيل ” اللتان قد قاما برفع دعاوي قضائية ضده اتهماه فيها بالاغتصاب والتحرش .

ولكنه أشار بأن العلاقات التي قام بها قامت برضا الطرفين وانتقد محاولة ربط الأمر بالاغتصاب .

واتهم رمضان من اشتكين الاغتصاب بالكذب والتآمر وقال إنهن تواصلن فيما بينهن لأجل الإيقاع به في ” كمين ” .

وقال طارق رمضان عن نفيه في البداية لما نسب إليه أمام قاضي التحقيق أثناء استجوابه يعود إلى رغبته في حماية نفسه وأسرته .

وأعرب عن أسفه لاقترافه مثل هذه الأفعال التي تخالف الشريعة الإسلامية وطلب الصفح من الله ومن عائلته وزوجته وأولاده الأربعة والجالية المسلمة .

وانتقد أيضا عدم احترام السرية أثناء التحقيق قائلا أنه تم تسريب كل شيء ووجدت نفسي أمام محاكمة جماهيرية .

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