طبيبة تنهار أمام جناح مريضها وتتوفى منوعات

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توفيت الطبيبة الصينية ​تشاو بيانكسيانغ​ (43 عاماً) من مقاطعة شانشي بعدما انهارت أمام جناح مريضها ظهر يوم 29 ديسمبر/كانون الأول الماضي، وذلك بسبب مواصلتها العمل لمدة 18 ساعة مما عرضها لسكتة دماغية.

وبحسب ما أضافت صحيفة “آسيا واحد” فإنه تم نقل الطبيبة فوراً إلى قسم الطوارىء ليتم إنعاشها بعد أن كانت تنعش مرضاها لتتوفى في اليوم التالي.

وكشف تشريح الجثة، أن بيانكسيانغ ماتت من نزيف تحت العنكبوتية، واحدة من أشكال الحوادث الدماغية الوعائية الحادة.

وكانت تشاو تعمل في قسم العناية التنفسية في مستشفى منطقة يوسي في جينتشونغ، كنائبا لرئيس قسم أمراض الجهاز التنفسي في المستشفى حيث أشاد زملاؤها بكونها “مدمنة عمل” وأشاروا إلى أنها بدأت العمل في تمام الساعة السادسة مساء يوم الخميس 28 ديسمبر، وانتهت من رؤية المرضى الخارجيين بعد منتصف الليل قبل أن تبدأ بفحص المرضى في باقي أجنحة المستشفى.

وفي تفاصيل الحادث أيضاً وبحسب ما روى أحد الصحافيين، فإن تشاو فقدت الوعي أثناء فحصها لمريض مع أمه بعدما انتهت من فحص مرضى خارجيين. وكانت آخر كلماتها حسب شهود عيان وهي تسأل المريض: “كيف هي أمك”؟