طبيب أسترالي يرفع دعوى قضائية ضد الأمير هاري وزوجته ميغان ماركل.. ما السبب؟

قام طبيب أسترالي برفع دعوى قضائية ضد الأمير هاري وزوجته ميغان ماركل، اعتراضًا على استخدام العلامة التجارية Sussex في خطتهما للترويج لمنتجاتهما.

كان قد قرر الزوجان استخدام الاسم Sussex لإطلاق علاماتهما التجارية الخاصة وكسب المال من السلع المختلفة، بما في ذلك السترات والبطاقات البريدية، وفقًا لصحيفة “ذا صن” البريطانية.

تم تقديم المعارضة من قبل بنجامين ووستر من فيكتوري، أستراليا، والذي يعتقد أنه عمل كطبيب في هيئة الخدمات الصحية الوطنية في لندن من 2011 إلى 2014 ودرس الطب في جامعة كوليدج في لندن.

ومن غير المعروف لماذا قدم المعارضة.

وبموجب هذه القضية، فمن المقرر أن تشهد علامة “ساسكس” تهديدًا باستخدام الاسم، على الرغم من أن الملكة لم تقرر بعد ما إذا كان مايزال بإمكانهما استخدام الجزء “الملكي” من اسمهما، والذي يعادل المليارات.

تُظهر وثائق مكتب الملكية الفكرية الحكومي أنه تلقى “إشعار معارضة” رسميًا هذا الأسبوع، بالتحديد يوم الثلاثاء، وهو ما يعني أنه قد يتعين على هاري وميغان دفع رسوم المحامين وغيرها من التكاليف للحصول على حق استخدام الاسم في المملكة المتحدة.

وبعد تسجيل العلامة التجارية، هناك فترة من “المعارضة” ويُسمح من خلالها لأي شخص معارضة استخدامها لأول مرة بالتعريف بذلك، كما يمنح المعارضين الوقت لرفع دعوى ضد استخدامها.

كان من المقرر أن تنتهي فترة معارضة اسم العلامة التجارية الخاصة بهاري وميغان في 20 فبراير، ولكن تم تمديد تلك الفترة حتى 20 مارس على الأقل.

ومن جانبه، قال لي كورتيس، محامي العلامات التجارية المستأجر والشريك في شركة المحاماة المتخصصة HGF: إن تقديم إشعار بالمعارضة أمر سهل نسبيًا ويمكن إجراؤه عبر الإنترنت مجانًا، إلا أن تقديم إشعار رسمي بالمعارضة ينطوي على مشاركة أكبر بكثير”.

وأضاف أنه في الوقت الحالي، تؤخر المعارضة تقدم تطبيق Sussex Royal لمدة شهر واحد على الأقل، ولكن إذا تم رفع المعارضة الرسمية في النهاية، فسيتضمن ذلك دفع رسوم معارضة وصياغة أسباب رسمية للمعارضة وإيداع الملفات الأدلة والبيانات القانونية دعما للمعارضة.

وقد تستغرق المعارضة برمتها عامًا على الأقل للتوصل إلى قرار، وبالتالي فهي ليست إجراء تم الدخول فيه باستخفاف من خلال تعويض التكاليف المحتملة ضد الطرف الخاسر.

وقالت متحدثة باسم مكتب الملكية الفكرية الليلة الماضية: “لا يمكننا مناقشة تفاصيل حول طلبات العلامات التجارية أثناء تقدمها”.

تم الإبلاغ سابقًا عن قيام هاري وميغان بتسجيل 100 علامة تجارية بما في ذلك أقلام الرصاص والجوارب منذ ستة أشهر في محاولة لتحقيق الاستقلال المالي.