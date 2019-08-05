طبيب تجميل يكشف ماذا غيرت ميغان ماركل في شكل وجهها!

كشف جراح التجميل تييري كتورزا أن دوقة ساسكس ميغان ماركل لجأت إلى التجميل من أجل الحصول على شكل الأنف الذي تتمتع به حالياً.

وقال بحسب ما نقل عنه موقع Gala بالنسخة الفرنسية: “لا شكّ في أنها لجأت إلى تجميل الأنف”. وأضاف: “لكن من الصعب معرفة ما إذا كانت عملية كاملة أم أنها اقتصرت على تعديل أرنبة الأنف. فقد كان أنفها أكثر استدارة وأكبر حجماً”.

وتابع أن الدوقة التي احتفلت بيوم ميلادها الـ38 مؤخراً خضعت لعملية تلجأ إليها الكثير من النجمات لافتاً إلى أنها شائعة في أوساط شخصيات السينما والتلفزيون.

كذلك قال الطبيب ستيفن غرينبرغ، وهو جراح تجميل مقيم في نيويورك، لموقع E! News أن الكثيرات يردن الحصول على أنف شبيه بأنف ميغان ماركل.

وعلق: “اليوم أصبح اسم ميغان من الأكثر تداولاً في أوساط النساء اللواتي يردن التشبه بنجمة ما”.

وهو ما أكده زميلة دايفيد كانغيلو حيث قال: “الكثير من الأشخاص يرغبون في الحصول على مقاييس وجه ميغان وخصوصاً عندما يتعلق الأمر بالأنف”.