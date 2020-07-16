تداول رواد مواقع التواصل الإجتماعي صورة لطفلة صغيرة لبنانية تدعى ” سيدرا ” أثناء محاولة عائلتها إنقاذ حياتها .

وتظهر الطفلة في الصورة وهي خائرة القوى وتجلس في محل وسط المواد التموينية وتضع جهاز تنفس صناعي على أنفها بعد إصابتها بنوبة ربو .

واضطرت أسرتها إلى اللجوء لهذا المحل حيث كان لا يوجد تيار كهربائي سوى به لإحضاره مولدا صغيرا للكهرباء وإنقطاع الكهرباء عنهم .

الأمر الذي أثار موجة من الغضب بين اللبنانيين بسبب انقطاع الكهرباء الدائم الذي اضطر هذه الطفلة الصغيرة إلى اللجوء لمكان غير صحي لتحصل على الأوكسجين خوفا من وفاتها مُختنقة إثر نوبة الربو التي داهمتها .