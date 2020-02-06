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طفلة تضع ” كيت ميدلتون ” في موقف محرج .. والأخيرة تعتذر منها

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كشفت صحيفة ” ديلي ميل ” البريطانية عن تعرض ” كيت ميدلتون ” دوقة كامبريدج وزوجة الأمير ويليام إلى موقف محرج خلال زيارتها إلى ويلز في بريطانيا .

حيث إلتقت بفتاة تبلغ من العمر ثلاث سنوات تدعى ” أنابيل ” .. وخلال اللقاء انتقدت الطفلة الصغيرة ملابس كيت ميدلتون وقالت الطفلة لها إنها كانت تتوقع مقابلة أميرة حقيقية تشبه سندريلا .

لتقوم كيت بالرد عليها وتقديم اعتارها للطفلة فقالت : ” أنا آسفة حقا لأنني لم أرتد فستانا جميلا اليوم ” .. وأجابت عليها الطفلة قائلة : ” أعتقدت أنك ستبدين مثل سندريلا ” .

  وأشارت والدة الطفلة أن إبنتها كانت متحمسة جدا للقاء ميدلتون لأنها تحب القصص الخيالية وخصوصا سندريلا .

 

 

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