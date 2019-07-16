طفل عماني يفاجىء مراسل اجنبي برأيه في المسيحيين.. شاهد ماذا قال!

فاجأ طفل عماني بإجابته مراسلا أجنبيا، قابله خلال توجهه أدائه صلاة الجمعة، وسأله عن نظرته إليه كمسيحي.

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وقال المراسل للطفل: “كيف تجدنا نحن المسيحيين.. كيف تصف أسلوب حياتنا؟” ليجيبه الطفل: “أنا لا يهمني الأمر.. نحن جميعا سواسية، وكلنا بشر ونعيش بنفس الطريقة”.

وأثار المقطع إعجاب العديد من المغردين على تويتر وكان من بينهم الاعلامية السعودية لجين عمران التي قالت: “ما شاء الله عليه و على أخلاقه المحترمة و ثقته

الله يحفظه لأهله و يبارك فيه و فيهم على هالتربية الراقية و الفكر الواعي

و تحية حب و تقدير لجميع أهل #سلطنة_عمان الراقيين إلي من خلال تعاملي معاهم عن قرب عمري ما شفت منهم العيبة.. شعب محترم حاله لأبعد الحدود و فارض إحترامه🙏🏼ربي يحميهم”.