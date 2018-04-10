شاهد.. طفل لبناني يبهر لجنة تحكيم Romania Got Talent بموهبته

استطاع الطفل اللبناني ​ماركو رحمة​ ، البالغ من العمر 9 سنوات، أن يذهل لجنة تحكيم برنامج ​Romania Got Talent​ والجمهور الحاضر في الصالة بموهبته في الحساب الفوري.

في التفاصيل استطاع الطفل الموهوب، وهو من ام رومانية،ان يصبح حديث الناس ليلة الجمعة الفائتة، في الدورة الثامنة من العرض عبر موهبته فصعد المسرح وقام ببعض عمليات الحساب في الرياضيات بوقت قياسي ومن دون اي خطأ رغم صعوبة العمليات الحسابية.

وفور انتهاء فقرته عبرت احد اعضاء اللجنة ميهايلا رودولسكو عن اعجابها بماركو قائلة: “لا يسعني إلا الإعجاب بك. أنت ظاهرة ” أما أندرا فقال:”أنت عبقري قليلا. نحن لا نعرف ما إذا كنت أعطي الإجابة الصحيحة عن طريق حساب الورق. أنتِ معجزة يا طفل “

وبذلك تأهل صاحب الـ9 سنوات الى المرحلة التالية مع أربعة من نعم.