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طفل يسقط تحت القطار في غفلة من والدته

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نشرت السلطات الاسترالية يوم أمس الثلاثاء مقطع فيديو لطفل صغير اثناء سقوطه في الفجوة ما بين رصيف القطار والقطار في محطة بمدينة سيدني .

حيث يظهر في الفيديو طفل صغير يتحرك تجاه القطار فيما كانت والدته منشغلة عنه بدفع طفلها الآخر في عربة .

وعندما اقترب الطفل من القطار وقع في الفجوة الصغيرة التي تفصل ما بين الرصيف والقطار لتنتبه الأم وتقوم مسرعة برفع يديها للفت انتباه من يعملون في المحطة .

وتجمع باقي الركاب حول الطفل لمساعدته على نحو سريع وقاموا بسحبه ولم يصاب الطفل بأي أذى .

ولم يظهر بالفيديو أية ملامح للأم أو للطفل حفاظا على خصوصيتهما .

وقال وزير النقل ” أندريو كونستونس ” أن نصف الحوادث التي تقع في محطات مدينة سيدني تسجل في محطة ” منطقة الأعمال ” ودعا الآباء إلى توخي الحذر حين يسافرون برفقة ابنائهم الصغار والانتباه إليهم والإمساك بأيديهم حين يدخلون إلى محطات النقل .

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