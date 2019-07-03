طفل يسقط تحت القطار في غفلة من والدته

نشرت السلطات الاسترالية يوم أمس الثلاثاء مقطع فيديو لطفل صغير اثناء سقوطه في الفجوة ما بين رصيف القطار والقطار في محطة بمدينة سيدني .

حيث يظهر في الفيديو طفل صغير يتحرك تجاه القطار فيما كانت والدته منشغلة عنه بدفع طفلها الآخر في عربة .

وعندما اقترب الطفل من القطار وقع في الفجوة الصغيرة التي تفصل ما بين الرصيف والقطار لتنتبه الأم وتقوم مسرعة برفع يديها للفت انتباه من يعملون في المحطة .

وتجمع باقي الركاب حول الطفل لمساعدته على نحو سريع وقاموا بسحبه ولم يصاب الطفل بأي أذى .

ولم يظهر بالفيديو أية ملامح للأم أو للطفل حفاظا على خصوصيتهما .

وقال وزير النقل ” أندريو كونستونس ” أن نصف الحوادث التي تقع في محطات مدينة سيدني تسجل في محطة ” منطقة الأعمال ” ودعا الآباء إلى توخي الحذر حين يسافرون برفقة ابنائهم الصغار والانتباه إليهم والإمساك بأيديهم حين يدخلون إلى محطات النقل .