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طليقة ملك ماليزيا السابق تكشف سببا جديدا حول إنفصالهما

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نشرت صحيفة ” الديلي ميل ” البريطانية تصريحات لطليقة ملك ماليزيا السابق وملكة جمال روسيا السابقة ” أوكسانا فوفودينا ” البالغة من العمر 27 عاما والتي كشفت من خلالها عن سبب جديد حول إنفصالها عن زوجها السلطان ” محمد الخامس ” .

  فقالت أوكسانا فوفودينا أنها اكتشقت بالصدفة زواج السلطان محمد الخامس من امرأة أخرى بعد مرور يومين فقط من إتمام زواجهما السري .

وتابعت : ” بعد يومين من الزواج وبينما كان ملك ماليزيا السابق في الحمام رن جواله وظهر على شاشة الهاتف أن المتصل يدعى ” بوب ” ” .

وأضافت : ” ظننت أن أحد أصدقائه أراد تهنئته على الزواج وبادرت بالرد على المكالمة لأسمع صراخ امرأة أخرى تؤكد أنها زوجته ” .

ودخلت أوكسانا في حالة من الخلافات الشديدة بعد فترة زواج قصيرة بينهما حول تسويات مالية وبنوة إبنها ” ليون ” الذي ينكر ملك ماليزيا أنه إبنه ولم يعترف به حتى الآن .

 

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