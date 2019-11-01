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طوني خليفة يكشف عن قيام مسؤولين لبنانيين بتهريب اموالهم الى سويسرا!

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طوني خليفة

طوني خليفة

كشف الاعلامي اللبناني طوني خليفة عن قيام مسؤولين لبنانين بتحويل مبالغ اموال كبيرة الى الدولار الامريكي وتهريبها الى الخارج.

وقال طوني خليفة في تغريدة عبر حسابه على تويتر: “معلومات شبه مؤكدة ابن رئيس سابق حول أمواله من اللبناني إلى الدولار بقيمة تفوق ال ٢٠ مليون دولار وسيحولها إلى سويسرا ومعلومات عن أموال لرؤساء سابقين وعائلاتهم ومسؤولين حاليين وسابقين بتواطوء مع مصارفهم لتهريب أموالهم بالدولار إلى الخارج فحذار الأسماء وأسماء المصارف معنا وسننشرها.”

وقد اثارت تغريدة طوني خليفة بلبلة بين متابعيه خاصة وان اليوم هو الاول الذي تفتح فيه المصارف اللبنانية بعد ان ظلت مغلقة في الايام الماضية بسبب المظاهرات وقطع الطرق.

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