طوني خليفة يكشف عن قيام مسؤولين لبنانيين بتهريب اموالهم الى سويسرا!

كشف الاعلامي اللبناني طوني خليفة عن قيام مسؤولين لبنانين بتحويل مبالغ اموال كبيرة الى الدولار الامريكي وتهريبها الى الخارج.

وقال طوني خليفة في تغريدة عبر حسابه على تويتر: “معلومات شبه مؤكدة ابن رئيس سابق حول أمواله من اللبناني إلى الدولار بقيمة تفوق ال ٢٠ مليون دولار وسيحولها إلى سويسرا ومعلومات عن أموال لرؤساء سابقين وعائلاتهم ومسؤولين حاليين وسابقين بتواطوء مع مصارفهم لتهريب أموالهم بالدولار إلى الخارج فحذار الأسماء وأسماء المصارف معنا وسننشرها.”

معلومات شبه مؤكدة ابن رئيس سابق حول أمواله من اللبناني إلى الدولار بقيمة تفوق ال ٢٠ مليون دولار وسيحولها إلى سويسرا ومعلومات عن أموال لرؤساء سابقين وعائلاتهم ومسؤولين حاليين وسابقين بتواطوء مع مصارفهم لتهريب أموالهم بالدولار إلى الخارج فحذار الأسماء وأسماء المصارف معنا وسننشرها. — Tony Khalife|طوني خليفة (@TonyKhalifeh) November 1, 2019

وقد اثارت تغريدة طوني خليفة بلبلة بين متابعيه خاصة وان اليوم هو الاول الذي تفتح فيه المصارف اللبنانية بعد ان ظلت مغلقة في الايام الماضية بسبب المظاهرات وقطع الطرق.