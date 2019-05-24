عاطلة عن العمل.. والسبب “جميلة جدا”!

أطلقت فتاة روسية مقيمة في لندن شركة لبيع الملابس القديمة عبر الإنترنت وذلك بعد أن فشلت في إيجاد وظيفة لها في مجالها لأنها جميلة جدًا على حدّ تعبيرها.

وتخرجت ​إيرينا كوفا​ من كلية الحقوق وحاولت إيجاد وظيفة مناسبة لها لكنها لم تتمكن من ذلك حيث كانت ترفض النساء أن تعمل معهنّ على اعتبار أنها غير جديرة بالثقة وحاولن إغظتها وعرقلت عملها في حين لم يأخذها الرجال على محمل الجدّ.

وتعتقد إيرينا أن مظهرها المثير هو سبب عدم حصولها على عمل مناسب تحقق فيه طموحاتها على الرغم من أن لديها سيرة ذاتية مميزة، خصوصاً أنها تمتلك عينين وشفتين كبيرتين وملفتين للنظر ونادرًا ما تضع مكياج.