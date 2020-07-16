أجرى الدكتور ” الدكتور سعد الدين الهلالي ” أستاذ الفقه المقارن بجامعة الأزهر مداخلة هاتفية مع الإعلامي ” عمرو أديب ” علق من خلالها على قرار الرئيس التركي ” رجب طيب أردوغان ” بتحويل ” آيا صوفيا ” إلى مسجد .

فأكد سعد الدين الهلالي على أن هذا القرار هو أمر مسئ للمسلمين وللإسلام ولابد على كل مسلم أن يتبرأ من هذا الفعل .

فقال : ” إن ما جرى هو جزء من فساد جماعة الإخوان المسلمين والإسلام السياسي الطامع في امتلاك مكاسب وعرق الآخرين ” .

ووجه رسالة إلى المسلمين الأتراك بأن يمتنعوا عن الذهاب إلى هذا المكان حتى لا يتم تشجيع هؤلاء على مثل تلك الأفعال التي تسئ لسمعة الإسلام والمسلمين وتسبب فتنة بين الأديان ” .

وأضاف : ” أنتم لا ترضون تلك الإساءة والفتنة وأنا أحسبكم بخير تبرأوا من هذا الفعل ” .

وتابع : ” مش معنى إننا دخلنا المسجد المغصوب ونقول يارب يارب يبقى ستقبل دعوانا .. كيف ستقبل دعوانا ونحن في أرض ظلم ” .