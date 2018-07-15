عدد المشردين في اليابان يكشف “عظمتها”

في رقم يجسد الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية في بلد ضخم يتجاوز عدد سكانه 127 مليون نسمة، تراجع عدد المتشردين في اليابان بصورة قياسية، خلال العام الحالي، إذ هبط إلى ما دون 5 آلاف شخص، وهو مستوى لم يُسجل في البلاد منذ 15 عاما

وبحسب ما نقلت صحيفة “جابان تايمز”، فإن عدد متشردي اليابان (عدد السكان 127 مليونا) في يناير 2018 لم يتجاوز 4977 شخصا يعيشون في أماكن مثل محطات القطار والحدائق

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المصدر: Skynewsarabia.com

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