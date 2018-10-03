عرض زواج تحوّل الى كابوس.. ماذا حصل مع شاب وحبيبته داخل جبل؟

تحوّل حلم شاب بأن يعرض الزواج على حبيبته بطريقة رومنسية ومميزة الى كابوس بعدما ضاع هو وحبيبته داخل جبل.

وفي التفاصيل، فقد قام جوشوا ماسون وكاتي ديفيس، كلاهما من تكساس، بتسلّق Jasper Peak في ولاية كولورادو يوم السبت، وقد سارا صعوداً للوصول الى القمة.

ووفقاً للمعلومات التي ذكرتها شبكة CBS، فقد كان السيد ماسون يبحث عن موقع مميز ومنظر خلاب لكي يعرض الزواج على حبيبته ديفيس.



لكن لسوء الحظ، فقد أضاع الثنائي طريقه بسبب تأخر الوقت وحلول الظلام، بالإضافة الى عدم وجود مسار واضح لمتابعة طريقهما.

وعندما تمّ العثور عليهما من قبل رجل كان يخيّم في مكان قريب، فقد ظهرت علامات المرض والجفاف على ماسون، 27 عاماً، وديفيس، 28 عاماً. ولحسن الحظ فقد قام الرجل وأصدقاؤه بتزويدهما بالماء والطعام، كما سمحا لهما بأن يجلسا داخل الخيمة.

إشارة الى أن سيدة ضمن مجموعة الأشخاص الذين كانوا يخيمون في المكان، مشت مسافة بعيدة كي تتمكن من تزويد الهاتف بشبكة إرسال للاتصال بخدمات الطوارئ الذين عثروا عليهم عند نحو 4:30 فجراً.