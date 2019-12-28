عروسان يتيمان مصريان قررا الزواج بحثا عن مدعوين لحفل زفافهما ولم يجدا.. و المفاجأة ليلة الزفاف

فاجأ أكثر من 8 آلاف شخص، عروسين بحضور حفل زفافهما في مدينة طنطا بمصر.

وفي التفاصيل ، فإن الفتاة علا والشاب أسامة يتيمان مصريان، وقد تربيا سويًا في إحدى دور الأيتام بمدينة طنطا بمحافظة الغربية شمال مصر، ونشأت بينهما قصة حب توجاها بقرار الارتباط والزواج.

وقبل حفل الزفاف بأيام قليلة، لم يجد العروسان أحدًا من أقاربهما يمكن أن يشاركهما فرحة الزفاف، سوى أصدقائهما في دار الأيتام ومسؤوليها .

وقام أحد أصدقاء أسامة بفكرة جريئة طرأت على ذهنه حيث نشر قصتهما على الفيسبوك وقدم الدعوة لأهالي طنطا لحضور عقد قرآن العروسين وحفل زفافهما، وخلال ساعات روجت القصة على مواقع التواصل وانتشرت بكثافة ، حاصدة آلاف الإعجابات والمشاركات والتفاعلات.

وتحقق يوم الخميس ما لم يكن يحلم به العروسان، فقد احتشد الآلاف من مواطني المدينة وقراها حول قاعة الزفاف في نقابة الزراعيين ليشاركوا العروسين فرحتهما ويعوضونهما غياب الأهل والأسرة.

وقال المغردون إن ما حدث لم يكن متوقعًا فقد وصل عدد الحاضرين لأكثر من 8 آلاف، حملوا الهدايا والورود للعروسين وشاركوهما لحظات الفرحة بكل تفاصيلها.