عسكري قصد منزل ذويه.. وما رآه أصابه بالصدمة!

اقتاد أحد أفراد وزارة الداخلية في الكويت عمّه وصديقه إلى الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بعدما ضبطهما يتعاطيان المخدرات وبحوزتهما الهيروين والإبر.

وفي تفاصيل الحادثة، فقد قصد العسكري منزل ذويه بعدما أنهى عمله وقد أصيب بالصدمة بعدما رأى عمّه وصديقه نائمين وإلى جوارهما إبر مخدرة مستخدمة وأخرى جاهزة للتعاطي وكيس يحتوي على مادة الهيروين المخدرة وسجائر مبعثرة في كل مكان.

عندها سارع الرجل إلى إبلاغ مركز عمليات وزارة الداخلية بهذا المشهد وطلب إرسال دوريات وقد تمكن من ضبط عمه المتعاطي وصديقه وتسليم المضبوطات.